تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على سفينة في البحر الأحمر قرب اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إن أشخاصا على متن قارب خشبي أطلقوا النار اليوم الخميس على ناقلة ماشية ترفع علم جزر القمر في البحر الأحمر بالقرب من اليمن، وإن خفر السواحل اليمني احتجز الناقلة.

وأوضح مسؤول عن الأمن البحري في الحكومة اليمنية لرويترز أن خفر السواحل أفرج عن الناقلة بعد احتجازها للاشتباه بها بعد أن ساور القوات البحرية القلق بسبب تعطل نظام التتبع (إيه.آي.إس) الخاص بها ولأن الناقلة كانت تبحر شمالا من القرن الأفريقي.

وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة، المتجهة من بوصاصو في الصومال إلى جدة في السعودية أبلغت عن تلقيها تعليمات بالتوجه إلى المخا. ولم توضح الشركة من أصدر هذه التعليمات.

ونصحت الشركة السفن بعدم المرور في اتجاه شرق جزر حنيش على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب مدينة المخا اليمنية على ساحل البحر الأحمر، والابتعاد لمسافة آمنة عن نشاط القوارب الصغيرة.

ودأب الحوثيون المتحالفون مع إيران على مهاجمة سفن في البحر الأحمر منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 فيما يصفونه بأنه تضامن مع الفلسطينيين.

وردت إسرائيل بشن هجمات على الحوثيين، الذين يسيطرون على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، ومن بينها ميناء الحديدة المهم.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم بعد عن هجوم اليوم الخميس.