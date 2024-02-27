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تفاصيل جديدة صادمة عن هجوم 7 أكتوبر.. ما هي علاقة "شرائح اتصالات حماس"؟

منذ 10 دقائق
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رفع مكتب الرقابة العسكرية التابع للاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، السرية عن معلومات حساسة تتعلق بهجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، أثارت جدلا بشأن خلل أمني محتمل.

وحسب المعلومات التي رُفعت عنها السرية، فقد التقطت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بيانات عن تشغيل المئات من شرائح الهواتف الإسرائيلية بشكل متزامن في قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل، قبل ساعات من شن الهجوم.

والهدف من هذه الخطوة أن يتمكن المهاجمون من حركة حماس، الذين فعّلوا الشرائح، من التواصل مع بعضهم البعض داخل إسرائيل بعد عبور الحدود لشن هجومهم.

وفي حال كانت هذه المعلومات صحيحة، فقد اعتبرتها وسائل إعلام إسرائيلية “علامة تم تجاهلها” على احتمال تنفيذ هجوم.

ودافع جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن نفسهما، في بيان قالا فيه إن هذه التقارير “مضللة”.

وتحدث البيان عن رصد “العشرات فقط” من شرائح الاتصالات التي تم تفعيلها، مشيرا إلى أن “هذه لم تكن المرة الأولى التي ترصد فيها مثل هذه التحركات”.

ومن شأن هذه المعلومات أن تُحمل الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، جزءا كبيرا من المسؤولية في السماح لحماس بشن الهجوم، الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة داخل قطاع غزة، وأشعل الحرب في قطاع غزة.

وبعد أيام من بدء الحرب، أكد مكتب بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء لم يتلق إنذارا مبكرا بشأن هجوم حماس المفاجئ، ولم يتلق تحديثا أوليا إلا بعد تنفيذه.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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