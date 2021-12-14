تفاصيل جديدة.. هروب أسرى جلبوع كان بعلم نائب مصلحة السجون

قرر المدعي العام الإسرائيلي عميت ايسمان، بفتح ملف التحقيق بأحداث سجن جلبوع من جديد.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الالكتروني، إنّ ايسمان قرر فتح ملف خروج الأسرى الستة من سجن جلبوع من جديد، بعد اكتشاف تورط نائب مصلحة السجون في القضية.

وأوضح، أن مفوض مصلحة السجون السابق “آشر فيكنن”، كان يعلم بأحداث هروب الأسرى من سجن جلبوع.

وشدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف حول إعادة التحقيق في ملف جلبوع، في بعض الأحيان عليك أن تأخذ نفساً عميقاً لتعد حتى العشرة وتفعل الشئ الصحيح”.

وكانت النيابة الإسرائيلية أغلقت ملف التحقيق مع مسئولي سجن جلبوع لعدم وجود أدلة كافية، ولكن تم إجبار ضباط على التقاعد من الخدمة فأدلوا بتلك الشهادات.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين في أوائل شهر سبتمبر من الهروب من سجن جلبوع، شديد التحصين، عبر نفق حفروه في إحدى الزنازين امتدت إلى خارج السجن، وتبين أن حفر النفق تم بأدوات منها مقبض مقلاة، واستمرت نحو 9 أشهر.

واعتقلت إسرائيل 4 من الأسرى الذين تمكنوا من الهرب داخل أراضيها، الأسبوع الماضي.

وينتمي 5 منهم إلى حركة “الجهاد الإسلامي” والسادس من حركة “فتح”، وكلهم من محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.