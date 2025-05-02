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تقديم موعد اجتماع 8 دول أعضاء في أوبك+ إلى الغد

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 2 - مايو - 2025 5:58 مساءً
أوبك

أوبك

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ”رويترز”، اليوم الجمعة “إن اجتماعا لثماني دول أعضاء في تحالف أوبك+ سيُعقد غدا السبت لاتخاذ قرار بشأن خطة إنتاج يونيو حزيران”.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في الأصل يوم الاثنين الخامس من مايو أيار.

ولم يتضح بعد سبب تقديم موعد الاجتماع.

وذكر مصدران، طلبا عدم نشر اسميهما، أن الدول الثماني تدرس حاليا ما إذا كانت ستقر زيادة معجلة أخرى في إنتاج النفط لشهر يونيو حزيران أم ستلتزم بزيادة أقل وفقا للجدول الزمني الأصلي.

وسعت السعودية الشهر الماضي لدفع الدول الثماني لزيادة أكبر من المقررة في مايو أيار، مما ساهم في نزول أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل ووصولها إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات. ومن المقرر أن تبلغ الزيادة للشهر الجاري 411 ألف برميل يوميا أي أكثر مما كان متفقا عليه بثلاثة أمثال.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن بعض الدول الأعضاء في التحالف طالبت بزيادة معجلة أخرى في يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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