تقرير أممي: إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب على غزة

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ”يونيسف”، اليوم السبت، بإصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت متحدثة اليونيسف تيس إنغرام، إن “إصابات أطفال غزة تتنوع بين تلك المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية، والصدمات النفسية جراء وقوعهم في اشتباكات عنيفة”.

وأكدت إنغرام، في مقطع مصور نشره حساب الأمم المتحدة على منصة إكس، أن “قصص أطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية للصراع”.

وأشارت إلى أن “نحو 12 ألف طفل أصيبوا منذ بداية الصراع بالقطاع”.

وأمس الجمعة، قال متحدث اليونيسف جيمس إلدر، في منشور على منصة إكس: “تشير التقارير الحالية إلى أن أكثر من 14 ألف فتى وفتاة قتلوا جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.