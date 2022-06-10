تقرير استخباراتي: روسيا تخزّن جثث جنودها داخل مصنع لتعليب اللحوم!

في وقت تمتنع فيه موسكو عن الكشف عن حصيلة القتلى، كشف تقرير من مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أن “روسيا حولت مصنعا لتعليب اللحوم في مدينة ميليتوبول الأوكرانية المحتلة إلى مشرحة أصبحت الآن “ممتلئة بالكامل” بجثث الجنود الروس القتلى”.

ونقلت مجلة “نيوزويك” أن التقرير الصادر، الخميس، كشف أن “إدارة الاحتلال” الروسية في ميليتوبول تحاول الآن بشكل عاجل الحصول على مزيد من المجمدات والثلاجات لتخزين موتاها لأن مصنع تعبئة اللحوم لا يمكن أن يتسع لجثث إضافية.

وأشارت المجلة إلى أن التقرير يأتي بالتزامن مع مرسوم وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، يجند أكثر من 134 ألف مجند جديد في الجيش.

وبحسب التقرير الصادر عن مديرية الاستخبارات الأوكرانية فإن تخزين الجثث في ميليتوبول، التي تقع في منطقة زابوريزهزهيا، كان جهدا آخر من جانب القيادة الروسية لإخفاء الحجم الحقيقي لخسائرها في أوكرانيا.

وكشف التقرير أن عناصر من الجيش الروسي زاروا في 6 حزيران منشأة في المدينة المحتلة، وتفقدوا غرف التبريد فيها، قبل أن يبلغوا إدارة الشركة إنهم سيتخدمونها مجانا للحفاظ على جثث الجنود القتلى.

وقالت المديرية إن الجيش الروسي يقوم بنقل مزيد من جثث الجنود الروس الذين لقوا حتفهم خلال القتال بالقرب من المدن الأوكرانية الأخرى بولوهي وهوليايبول، اللتين تقعان أيضا في منطقة زابوريزهزهيا، إلى ميليتوبول.