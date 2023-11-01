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تكتيك اللدغة.. هل سمعتم به؟

منذ 18 دقيقة
عناصر من كتائب القسام

عناصر من كتائب القسام

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‏كشفت عدة شهادات لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي يشاركون في القتال داخل قطاع غزة بأنّ “المقاومة الفلسطينية” تستخدم ما يعرف بتكتيك “اللدغة”، التي يقوم بموجبها المقاوم بالخروج من بين أعمدة المباني المدمرة ويطلق قذائف وصواريخ مضادة للدبابات ومن ثم يختفي من المكان.

و أشار الجنود الإسرائيليون في خمس شهادات منفصلة لمواقع و صحف عبرية بأن ما يصعب رصده من قبل الطائرات المسيرة و الأباتشي هو هذا التكتيك الذي تدرب عليه عناصر “كتائب القسام ” على مدى سنوات مضت.

‏وأوضح جنود في وحدة النخبة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في حديثهم المنشور هذه الأيام: أن عناصر المقاومة الفلسطينية يطلقون النار من مسافة ليست قريبة، وأنهم يستخدمون تكتيكات قتالية تمنع طائرات الاحتلال وجنودها من رصدهم تقريباً.

‏وأضاف الجنود بأن “المسلحين” يخرجون من تحت الأرض، ويستخدمون المنازل المهدمة أيضاً للتنقل وإخفاء أنفسهم فيها، و أن هناك تعقيدات كبيرة داخل المدينة التي كانت تسيطر عليها قوات حماس و لاتزال، و أن هذا قد يؤدي إلى خسائر فادحة و كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القادمة.

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