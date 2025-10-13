الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
تكريم ترامب في إسرائيل بعد دوره بإنهاء حرب غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه سيمنح نظيره الأميركي دونالد ترامب أعلى وسام مدني في البلاد تقديرا لدوره في تأمين إطلاق الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال في بيان صادر عن مكتبه “بجهوده التي لا تعرف الكلل، لم يساعد الرئيس ترامب في إعادة أحبائنا إلى وطنهم فحسب، بل أرسى أيضا دعائم لحقبة جديدة في الشرق الأوسط تبنى على أسس الأمن والتعاون والأمل الحقيقي بمستقبل يسوده السلام. سيكون شرفا عظيما لي أن أقلده وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي”.

وأوضح أن الوسام سيُمنح خلال “الأشهر المقبلة”، لكنه سيقوم بإبلاغ ترامب بقراره خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل اليوم.

  الوكالة الوطنية للإعلام

