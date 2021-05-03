تكلفة الحرب الأمريكية في أفغانستان تجاوزت 26 ترليون دولار

بعد مرور 20 عاماً على انطلاق الحرب في أفغانستان، كشف تقرير التكلفة المادية والبشرية لحرب الولايات المتحدة في أفغانستان، وذلك تزامناً مع بدء عمليات انسحاب الجيش الأمريكي من هناك، والذي من المقرر أن ينتهي بحلول 11 أيلول القادم.

ووفقاً لما خلص إليه أحدث تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” لعام 2020، فإن الكلفة المادية للحرب بلغت 26.2 ترليون دولار، حيث يخصص الجيش الأمريكي مبلغ 88 مليار دولار لتدريب الجيش الأفغاني وقوات الشرطة وتجهيزها وتمويلهما، 1.4 مليار دولار أخرى للمساعدات الإنسانية للاجئين والكوارث.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، “جو بايدن” كان قد أعلن قبل أسبوعين أن إدارته ستنهي أطول معركة تخوضها الولايات المتحدة في تاريخها، على الرغم من تحذيرات أطلقها جنرالات أمريكيون حول خطورة سحب قوات التحالف الدولية من أفغانستان في ظل عدم كفاءة القوات المحلية في حماية الأمن وضمان عدم عودة حركة طالبان للسيطرة على البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وعلى مستوى التكلفة البشرية، كشف مشروع تكلفة الحرب في جامعة براون، الذي يوثق التكاليف الخفية لما بعد حروب 11 أيلول عام 2001، عن مقتل ما لا يقل عن 47245 مدنياً في الحرب حتى منتصف نيسان الماضي، كما أسفرت عن مقتل 66 ألفا إلى 69 ألف جندي أفغاني.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب تسببت بنزوح 2. 7 مليون أفغاني على الفرار إلى الخارج، وتوجّه معظمهم إلى إيران وباكستان وأوروبا. كما نزح 4 ملايين آخرين داخل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة، لافتةً إلى أن من بين ضحايا الحرب ما مجموعه 72 صحافيا و444 من عمال الإغاثة.