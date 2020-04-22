تكهنات في كوريا الشمالية بشأن صحة الزعيم

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

التزمت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية الصمت، حيال صحة الزعيم كيم جونغ أون على الرغم من التكهنات العديدة في وسائل الإعلام الغربية،.

وحافظت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية على “الصورة المعتادة” وتطرقت إلى إنجازات الرئيس كيم جونغ أون، ونشرت اقتباسات له إما قديمة أو دون تاريخ بخصوص قضايا مثل الاقتصاد.

وكان يوم الثلاثاء قد شهد تكهنات عالمية واسعة بشأن صحة كيم، أثارتها تقارير إعلامية أفادت بأنه مريض بشدة بعدما خضع لعملية جراحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

لكن لاحقا، ألقى مسؤولون كوريون جنوبيون وصينيون ومصادر مطلعة في الاستخبارات الأميركية شكوكا حول التقارير الإعلامية الصادرة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن صحة كيم، في حين قال البيت الأبيض إنه يتابع الأمر عن كثب، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي التقى بكيم عامي 2018 و2019 في محاولة لإقناعه بالتخلي عن أسلحته النووية، إن التقارير غير مؤكدة، وأنه لا يعول عليها كثيرا، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الثلاثاء، “أتمنى أن يكون بخير”.

وثارت التكهنات حول صحة كيم للمرة الأولى بسبب تغيبه عن مراسم إحياء ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الشمالية جده كيم إيل سونغ يوم 15 أبريل.

وقالت قناة “سي.إن.إن” الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول أميركي لم تذكره بالاسم قوله إن الولايات المتحدة “تتابع معلومات” تفيد بأن كيم في خطر شديد بعد خضوعه لعملية جراحية.

غير أن مسؤولين في كوريا الجنوبية نفيا التقرير، وقالا “إنه لم ترد إشارات غير عادية من كوريا الشمالية”، فيما نفت الصين، الحليفة الكبرى الوحيدة لكوريا الشمالية، التقارير أيضا.

شاهد أيضاً

مصر تقر تعديل قانون الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

توقعات بموجة ثانية “أكثر فتكاً” لكورونا في أمريكا

الصين : لا وفيات بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل “قفزة” في إصابات كورونا لليوم الثاني


Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 216

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 217

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 219

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 220

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 221

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 222

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 223

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 224

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 225

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×