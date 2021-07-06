السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة

6 - يوليو - 2021
كزافييه بيتيل

كزافييه بيتيل

A A A
طباعة المقال

أعلنت حكومة لوكسمبورغ أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل الذي يعاني الإصابة بكورونا في حالة خطرة لكن مستقرة، وسيلازم المستشفى لمدة تراوح بين يومين وأربعة أيام، وصرح مصدر في مكتب رئيس الوزراء البالغ 48 عاما لوكالة “فرانس برس” بأن بيتيل يعاني ضيقا في التنفس لكنه غير خاضع للتنفس صناعي.

تلقى جرعة من اللقاح

كان بيتيل الذي تلقى جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا في 6 مايو قد بدأ في 27 يونيو حجرا صحيا لعشرة أيام، قبل أن يتم إدخاله الأحد إلى المستشفى.

وقال بيان للحكومة: “إن رئيس الوزراء يخضع للمراقبة الطبية المستمرة منذ ذلك الحين”، مضيفا أن الحالة الطبية الحالية لرئيس الوزراء تعد خطرة لكنها مستقرة.وأضاف: “قرر الطاقم الطبي الذي يشرف على رئيس الوزراء ضرورة مواصلة العلاج في المستشفى في الوقت الحالي لمتابعة المراقبة مدة تراوح بين يومين وأربعة أيام”.

وسيتولى وزير المال بيار غرامينا الليبرالي مثل بيتيل تسيير أعمال الحكومة بموجب صلاحيات توكل إليه، لكن رئيس الوزراء لا يزال قادرا على تنسيق معظم الأعمال من المستشفى.

ظهرت الأعراض على بيتيل بعد أقل من يومين من حضوره قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من القادة الأوروبيين الـ26 الذين حضروا القمة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

رئيس‭‭ ‬‬البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
في البرازيل.. لولا دا سيلفا يدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع لمساعدته في الفوز بانتخابات أكتوبر
حرائق الغابات جنوب غرب تركيا
احتواء حرائق غابات قرب فندق ومنطقة سكنية بجنوب غرب تركيا
وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي
وزير خارجية اليابان: "منطق القوة الغاشمة" يكتسب زخمًا في المحيطين الهندي والهادي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟