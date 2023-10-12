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تل أبيب تحت القصف.. و"إسرائيل" ترفض الإفصاح عن عدد "صواريخ غزة"

منذ 36 دقيقة
إطلاق صواريخ من غزة باتجاه الأراضي المحتلة (أرشيفية - رويترز)

إطلاق صواريخ من غزة باتجاه الأراضي المحتلة (أرشيفية - رويترز)

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أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إلى أنّه لن ينشر عدد عمليات الاعتراض التي نفذها للصواريخ الفلسطينية في حرب غزة، معتبرًا أنّ مثل هذه المعلومات قد تساعد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ريتشارد هيخت للصحافيين: “لن أخبر العدو بعدد عمليات الاعتراض التي قمنا بها”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك فيما أعلنت حماس إطلاق صواريخ على تل أبيب، اليوم الخميس، ردًا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدنيين في مخيمين للاجئين في غزة.

وأفادت كتائب عز الدين القسام في بيان نشر على موقعها بأنها “قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين” في مخيمي الشاطئ وجباليا”.

فقد كشفت وسائل إعلام تابعة لحماس اليوم الخميس بأنّ 15 فلسطينيًا استشهدوا في مخيم للاجئين في غزة في ضربة جوية إسرائيلية.

وقال فلسطينيون إنّ الضربة الجوية هي الثالثة خلال الساعات القليلة الماضية على المباني السكنية في أنحاء القطاع، وأضافوا أنّ السكان لم يتلقوا أي تحذير من الأمن الإسرائيلي قبل قصف منازلهم.

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