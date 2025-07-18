تل أبيب تعجّل تطوير منظومة "آرو" بعد فشلها بصد هجمات إيرانية وحوثية

أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم أمس الخميس، بالإسراع في إنتاج صواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وقالت في بيان: “وقّع المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برعام، الأمر الذي سيسمح بتسريع إنتاج صواريخ سهم بشكل ملحوظ”.

وبالعربية يسمى الصاروخ “سهم”، وبالعبرية “حيتس”، وبالإنجليزية “آرو”، وهو مخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وأضاف البيان: “في إطار هذه الصفقة، ستزوّد صناعات الفضاء الإسرائيلية وزارة الدفاع بكمية إضافية كبيرة من صواريخ سهم”.

وتملك إسرائيل 3 منظومات للدفاع الجوي، هي “القبة الحديدية” لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، و”مقلاع داود” لاعتراض الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، فضلا عن منظومة “سهم”.

وزعمت الوزارة أن “نظام سهم الذي يجري تطويره وإنتاجه بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA)، أظهر قدرات اعتراضية هائلة خلال حرب السيوف الحديدية (إبادة غزة)، وعملية ’الأسد الصاعد’ (العدوان على إيران)”.

وقالت: “تُعد شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) المطور الرئيسي لنظام سهم، بالتعاون مع شركة ستارك الأمريكية”.

غير أن وسائل إعلام دولية، بينها صحيفة التلغراف البريطانية، أكدت أن تلك المنظومات فشلت في مرات عديدة باعتراض صواريخ أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن وسقط أحدها بمطار بن غوريون.

فضلا عن صواريخ إيران التي ردت بها على العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما بدءا من 13 يونيو/ حزيران الماضي، وضربت مواقع استراتيجية وعسكرية وطاقية حساسة في إسرائيل، لتسفر عن مقتل وإصابة العشرات وخسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

والأربعاء، كشفت القناة 12 العبرية عن توقف ميناء إيلات الإسرائيلي عن العمل بداية من الأحد المقبل، لعجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء حصار بحري تفرضه صواريخ جماعة الحوثي اليمنية.

ونهاية يونيو الماضي، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن تقييمات سياسية وأمنية تشير إلى أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران لم ينه المعركة بين الطرفين، وأن جولة جديدة من الحرب “قد تندلع قريبا”، وهو ما أكدته أيضا صحف إيرانية ودولية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.