تمديد حظر التجول في العراق لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، تمديد حظر التجول المفروض في عموم البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حتى يوم 28 من شهر مارس الجاري.

وقالت خلية الأزمة الخاصة لمواجهة الفيروس في العراق، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن الحظر يشمل تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية والمدارس لغاية التاريخ نفسه، على أن يتم إعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.

وقررت خلية الأزمة المشكلة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، إضافة إلى العاصمة بغداد، تمديد حظر التجوال كإجراء احترازي صحي لتقليل التجمعات البشرية ومنع الاختلاط على نطاق واسع.

وأضافت أنه سيتم استثناء الدوائر والأمنية والصحية والخدمية والدبلوماسييين والكوادر الإعلامية من حظر التجول، مشيرة إلى استمرار تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والتربوية إلى مساء السبت المقبل.

وقالت الخلية إن تعليق الرحلات الجوية سيظل على حاله حتى التاريخ عينه.

وكانت الحكومة العراقية قد بدأت في حظر التجول في بغداد بدءا من 15 وحتى 24 مارس الجاري، أي كان من المقرر أن ينتهي بعد يومين.

ثم امتد أمر حظر التجول إلى عدد من المحافظات ولإقليم كردستان العراق.

وقالت بغداد إنها ستفرض غرامات مالية على المخالفين للحظر، وستحجز مركباتهم المخالفة طيلة مدة منع التجول.

والعراق واحد من أكثر الدول العربية تضررا من فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب 214 شخصا وأودى بحياة 17 آخرين حتى مساء السبت في أنحاء البلاد.