تمرد بسجن في تشاد يؤدي لفرار جماعي وسقوط قتلى وجرحى

كشفت وسائل إعلام نقلا عن سلطات تشاد، عن فرار ما لا يقل عن 100 نزيل من سجن قرب مدينة مونغو في محافظة غيرا وسط البلاد، ووقعت ثلاث حالات وفاة وأصيب ثلاثة آخرون.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الأمين العام للمحافظة حسن سليمان آدم قوله: “فر حوالي مائة شخص، مع وقوع ثلاث حالات وفاة وثلاث إصابات”.

ومن جهته، أفاد مسؤول إداري لم تذكر الوكالة اسمه في مونغو، بأن تمردا اندلع بين السجناء مساء الجمعة، مما أدى إلى اقتحامهم مكتب مدير المؤسسة والاستيلاء على أسلحة”.

وأشار المصدر إلى أن “تبادلا لإطلاق النار وقع مع حراس السجن، أصيب خلاله حاكم المحافظة الذي كان قد وصل إلى السجن”.

وأكد المصدر أن عدد السجناء الفارين بلغ 132 شخصا، مشيرا إلى أن السجناء كانوا قد اشتكوا من نقص الطعام قبل اندلاع الاضطرابات.