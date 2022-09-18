تمويل هولندي بقيمة 7.5 مليون يورو لمنع تسرب النفط من "صافر"

أعلنت الحكومة الهولندية (السبت 17-9-2022) تقديم تمويل إضافي بقيمة 7.5 مليون يورو (7.51 مليون دولار) لدعم خطة الأمم المتحدة لتجنب حدوث تسرب نفطي من ناقلة متهالكة راسية منذ سنوات قبالة ساحل اليمن.

ومن المنتظر أن تسد الأموال الهولندية فجوة التمويل اللازم والبالغ 80 مليون دولار، وذلك لبدء عملية تفريغ شحنة ناقلة النفط صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل، أي أربعة أمثال كمية النفط المتسرب خلال كارثة ناقلة إكسون فالديز في الولايات المتحدة عام 1989.

وقالت ليشه سخرينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية على تويتر بعد زيارة إلى عدن في جنوب اليمن أمس الجمعة “خلال زيارتي لليمن، أعلنت عن 7.5 مليون يورو إضافية نيابة عن هولندا لإنقاذ ناقلة النفط صافر.

“بهذا الإسهام، وصلنا الآن إلى القيمة المطلوبة لبدء العملية ويمكننا تجنب حدوث كارثة كبرى”.

وتقضي خطة الأمم المتحدة بنقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة ثم ترتيب تخزين بديل طويل الأجل. وتحتاج العملية بأكملها 144 مليون دولار.

وتقطعت السبل بالناقلة صافر قبالة ميناء رأس عيسى النفطي دون صيانة منذ عام 2015 عندما تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن لقتال جماعة الحوثي التي أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.