تهديد الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بالقتل داخل السجن

منذ 50 دقيقة
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

قال مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الأربعاء “إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتي في‭ ‬العاصمة الفرنسية، حيث بدأ قضاء عقوبته هذا الأسبوع، مما أدى إلى إجراء تحقيق”.

وقال المكتب في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز “في 22 أكتوبر تشرين الأول 2025، تلقى مكتب المدعي العام في باريس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتي بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول نيكولا ساركوزي إلى المنشأة”.

وأضاف البيان أنه تم استجواب ثلاثة سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن.

وبدأ ساركوزي، الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، أمس الثلاثاء قضاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية. وجرى تعيين ضابطي شرطة مسلحين لحماية الرئيس السابق خلال فترة سجنه، وهو إجراء أثار شكاوى من نقابات حراس السجن.

    المصدر :
  • رويترز

