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تهم جديدة ضد رئيس كوريا الجنوبية المعزول

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 19 - يوليو - 2025 12:04 مساءً
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يصل إلى محكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة اعتقاله التي طلبها المدعون الخاصون في سيول، كوريا الجنوبية، 9 يوليو/تموز 2025. رويترز

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يصل إلى محكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة اعتقاله التي طلبها المدعون الخاصون في سيول، كوريا الجنوبية، 9 يوليو/تموز 2025. رويترز

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وجهت السلطات في كوريا الجنوبية اتهامات جديدة للرئيس السابق المسجون يون سوك يول اليوم السبت مع استمرار المدعي العام الخاص في التحقيق معه بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر كانون الأول.

وقال مكتب المدعي العام في إفادة صحفية إن التهم الجديدة تشمل عرقلة ممارسة الآخرين لحقوقهم عن طريق إساءة استخدام السلطة، والأمر بحذف سجلات وعرقلة تنفيذ أوامر الاعتقال.

ويحاكم يون بتهمة العصيان، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ويواجه تهما إضافية منذ تعيين المدعي الخاص في يونيو حزيران لتولي القضايا ضده.

ونفى يون ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد محاموه بعد على طلب للتعليق على التهم الجديدة.

ويقبع الرئيس المعزول في مركز احتجاز سول منذ مطلع الشهر الجاري، ورفضت محكمة في الأسبوع الماضي طلبه الإفراج عنه.

    المصدر :
  • رويترز

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