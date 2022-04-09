السبت 8 رمضان 1443 ﻫ - 9 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتر في بحر الصين الجنوبي.. واتصال عالي المستوى!

منذ 18 دقيقة
توتر في بحر الصين الجنوبي (رويترز)

توتر في بحر الصين الجنوبي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال مكتب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم السبت إن دوتيرتي ونظيره الصيني شي جين بينغ شددا على الحاجة إلى ممارسة ضبط النفس للحفاظ على السلام في بحر الصين الجنوبي.

وعقد الزعيمان قمة استمرت ساعة عبر اتصال هاتفي أمس الجمعة ناقشا خلالها عددا كبيرا من القضايا من بينها المخاوف التي تثيرها أزمة أوكرانيا والتصدي لجائحة كوفيد-19.

وقال المكتب الرئاسي الفلبيني في بيان “شدد الزعيمان على الحاجة إلى بذل كل الجهود للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في بحر الصين الجنوبي من خلال ممارسة ضبط النفس وإزالة التوتر والسعي للتوصل إلى إطار عمل متفق عليه من الجانبين من أجل تعاون مثمر”.

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2016 سعى دوتيرتي إلى علاقات أكثر دفئا مع بكين منحيا جانبا خلافا إقليميا قائما منذ مدة طويلة في بحر الصين الجنوبي وذلك مقابل مساعدات وقروض وتعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنك المركزي الروسي
من جديد.. البنك المركزي الروسي يسمح ببيع العملات الأجنبية في البلاد
زوجة وزير المالية البريطاني (رويترز)
بعد “التشهير”.. زوجة وزير المالية البريطاني ترضخ لهذا الأمر!
يوجد حاليا 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا (رويترز)
تعزيز بنية “ملاجئ الحماية”.. ألمانيا تستشعر الخطر!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الدولار تزامنا مع العودة الخليجية الى لبنان
الدولار الأميركي(رويترز)
كيف أقفل الدولار “الأسود” اليوم؟
الاستحمام بالماء الساخن - تعبيرية
احذر الاستحمام في هذه الأوقات.. قد يؤدي إلى الوفاة