توتر كشمير يتصاعد.. باكستان تجري تجربة صاروخية وتغلق مجالها الجوي أمام الهند

صاروخ باليستي باكستاني خلال عرض عسكري في إسلام أباد في 2019 (أرشيفية)

كشفت باكستان عن إجرائها تجربة إطلاق صاروخ باليستي، في خضم التوتر المتصاعد مع جارتها الهند.

وأفاد بيان للجيش الباكستاني، السبت، أن الصاروخ المستخدم في التجربة هو صاروخ أرض-أرض بمدى يبلغ 450 كيلومترًا.

​​​​​​​وأضاف البيان أن الصاروخ الذي يحمل اسم “عبدلي”، يتميز بنظام ملاحة متطور وقدرة عالية على المناورة.

وأشار إلى أن الهدف من التجربة هو “ضمان الجاهزية العملياتية للقوات”.

وهنأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، العلماء والمهندسين وسائر أعضاء الفريق الذي ساهم في نجاح التجربة الصاروخية.

وكان وزير الإعلام والإذاعة والتراث والثقافة الوطني الباكستاني، عطاء الله طارار، قد أعلن في 30 أبريل/ نيسان الفائت، أنهم تلقوا “معلومات استخباراتية موثوقة” تفيد بأن الهند تعتزم تنفيذ عملية عسكرية خلال الساعات الـ24 إلى 36 القادمة.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.