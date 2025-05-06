توتر كشمير يتصاعد.. ومجلس الأمن يطالب الهند وباكستان بضبط النفس

قالت باكستان اليوم الثلاثاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعا الهند وباكستان لنزع فتيل التوتر وتجنب الدخول في صراع عسكري، وذلك وسط تصاعد الأعمال القتالية بين الخصمين المسلحين نوويا بعد هجوم على سياح في منطقة كشمير المتنازع عليها أسفر عن سقوط قتلى.

وقالت الخارجية الباكستانية إنه جرى إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في المنطقة وإبلاغهم بمعلومات جمعتها المخابرات تشير إلى “خطر وشيك” بتحرك من جانب الهند، وذلك خلال اجتماع للمجلس أمس الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان “لقد دعوا إلى الحوار والدبلوماسية لنزع فتيل التوتر وتجنب الصدام العسكري… وحل القضايا سلميا”.

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع، الذي كانت إسلام اباد من دعا إليه.

ويعمل الجانبان على تعزيز دفاعاتهما وسط تدهور العلاقات بعد هجوم وقع في 22 أبريل نيسان واستهدف سياحا من الهندوس وأسفر عن مقتل 26 شخصا. واتهمت الهند جارتها باكستان بالضلوع في الهجوم، وقالت إن اثنين من المهاجمين الثلاثة المشتبه بهم يحملان الجنسية الباكستانية.

ونفت إسلام اباد هذا الاتهام، لكنها قالت إنها على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم، مما أثار دعوات من قوى عالمية لخفض التصعيد.

وأجرت باكستان تجربتين صاروخيتين في غضون ثلاثة أيام وكشفت الهند عن خطط لتدريبات للدفاع المدني في عدة ولايات اليوم الثلاثاء تتضمن إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية وكذلك خططا للإخلاء.

وباكستان حاليا عضو غير دائم في مجلس الأمن. والهند ليست عضوا لكن نيودلهي أجرت محادثات مع الدول الأعضاء قبل اجتماع أمس الاثنين.