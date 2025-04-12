توصل منظمة الصحة العالمية لاتفاق مبدئي بشأن مواجهة الأوبئة

نقلت وكالة فرانس برس السبت عن الرئيس المشارك لهيئة تفاوض قوله إن أعضاء منظمة الصحة العالمية توصلوا إلى اتفاق “من حيث المبدأ” بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل بعد مباحثات استمرت ثلاث سنوات.

ولم ترد منظمة الصحة العالمية حتى الآن على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

وتتفاوض الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 194 دولة، حول اتفاق يمكنه زيادة التعاون قبل تفشي الأوبئة وفي أثنائها بعد الإخفاقات المعترف بها خلال جائحة كوفيد-19.

وتأخرت الولايات المتحدة في الانضمام إلى المحادثات المبكرة، ثم انسحبت من المناقشات هذا العام بعدما أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير شباط بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومنع المشاركة في المحادثات.