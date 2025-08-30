توغل إسرائيلي بريف القنيطرة.. وتفتيش عدد من المنازل!

دخلت عشرات السيارات المحملة بالقوات الإسرائيلية إلى قرية العشة بريف القنيطرة، وعمدت إلى تفتيش عدد من المواقع والمنازل، وفق ما أفادت مصادر “العربية” السبت.

كما أضافت أن تلك القوات بدأت بعد ساعات قليلة بالانسحاب والعودة إلى داخل الجولان المحتل.

وكانت محافظتا القنيطرة ودرعا شهدتا، أمس الجمعة 29\8\2025، تحليقاً مكثفاً للطيران الإسرائيلي، وفق ما أفادت العربية.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وقامت بمداهمة أحد المنازل وتفتيشه.

أتى ذلك، بعدما نفّذت القوات الإسرائيلية، ليل الأربعاء، إنزالا جويا في موقع عسكري يقع على بعد نحو 30 كلم جنوب دمشق، تعرّض لقصف متكرر في الأيام الماضية.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده عازمة على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، بما فيها محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.