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توفاس التركية تحصل على موافقة مجلس المنافسة للاستحواذ على ستيلانتيس

منذ 4 دقائق
تركيا

تركيا

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قال مجلس المنافسة في تركيا اليوم الجمعة إنه وافق على استحواذ شركة توفاس لصناعة السيارات على وحدة التوزيع المحلي التابعة لشركة ستيلانتيس بشرط وجود خطة استثمارية والتزامات إضافية مقدمة من الطرفين.

وأضاف المجلس الذي يضطلع بمهمة مكافحة الاحتكار في بيان له أنه وافق على حزمة الالتزامات الثانية التي قدمها الطرفان، بما في ذلك خطة الاستثمار وحماية الإنتاج المحلي والتدابير التي سيتم اتخاذها في قنوات التوزيع والمبيعات.

وفي عام 2023، قالت شركة توفاس التركية إنها وقعت اتفاقية لشراء جميع أسهم شركة ستيلانتيس أوتوموتيف وعملياتها وحقوق توزيع علامات ستيلانتيس التجارية، مثل بيجو وستروين وأوبل ودي إس أوتوموبيل في تركيا.

وقال المجلس “التزمت شركة توفاس بزيادة طاقتها الإنتاجية والتصديرية في إطار خطة الاستثمار، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل” مضيفا أن ذلك سيعود بالنفع على صناعة السيارات.

واعتبر مجلس المنافسة أن حزمة الالتزامات الأولية في عام 2024 للصفقة غير كافية.

 

 

 

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