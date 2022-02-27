توقعات بنزوح 7 ملايين شخص بسبب الحرب في أوكرانيا

قال المفوض الاوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيس ليناريتش ان “التقديرات تشير إلى أن سبعة ملايين أوكراني سينزحون” من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي.

وأضاف: “نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة انسانية في قارتنا الأوروبية منذ اعوام عدة”، على ما اقادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

ونقلت الوكالة عن ديبلوماسي رفض كشف هويته أن مجلس الامن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا التي تتعرض لعملية عسكرية روسية.

وأوضح أن مسؤولين في دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيشاركون في الاجتماع.

وفي سياق آخر، قالت أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية وسيسعى لفرض حظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة العاملة من داخل الاتحاد ويعتزم أيضا استهداف روسيا البيضاء بعقوبات.

وأضافت أن التكتل سيمول للمرة الأولى شراء وإيصال أسلحة ومعدات أخرى لأوكرانيا. وقالت في بيان مقتضب اوردته وكالة “رويترز”: “هذه نقطة تحول لاتحادنا”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن منظومة الردع النووي التابعة للدول الأعضاء وضعت في حال تأهب قصوى، مضيفا أن ما يجري في أوكرانيا “حرب على الحدود الأوروبية”.