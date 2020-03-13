توقعات “غير مبشرة” لموجة الطقس السيئ التي تشهدها مصر

توقع مسؤول كبير في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، استمرار موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، الجمعة، مشيرا إلى أن سرعة الرياح سترتفع عن الخميس.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة محمود شاهين، إنه من المتوقع أن تزيد سرعة الرياح لتصل إلى نحو 40 إلى 50 كيلومترا في الساعة، الجمعة، بعد أن سجلت الخميس 30 كيلومترا في الساعة.

وأوضح شاهين في تصريحات نقلها موقع الهيئة الوطنية للإعلام، أن الأمطار مستمرة في حدتها، لتصبح غزيرة على محافظات سيناء والبحر الأحمر والصعيد، فيما أشار إلى أن سرعة الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الجمعة، الذي قالت إنه سيكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة ستكون رعدية أحيانا، وذلك على معظم مناطق الجمهورية.

وتعرضت مصر لاضطراب شديد في الأحوال الجوية، الخميس، حيث سقطت أمطار غزيرة على بعض المناطق كانت رعدية أحيانا وصلت إلى حد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوبها وسلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد، صاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط واضح للرياح على كافة أنحاء البلاد مثيرة للرمال والأتربة، أدت إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والأحمر.

وأدت موجة الطقس السيئ إلى وفاة ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في حين أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات الحكومية ومطار الأقصر الدولي وموانئ الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، وفقا لمسؤولين.

وتم تداول صور ولقطات مصورة لطرق غمرتها المياه، فضلا عن سيارات وحافلات متضررة ونوافذ مهشمة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم تعليق خدمات البواخر النيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان، وأغلق العديد من الطرق السريعة.