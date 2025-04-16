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تونس تطرح مناقصة لشراء 75 ألف طن من قمح الطحين

منذ ساعة واحدة
القمح

القمح

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قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن مشتري الحبوب الحكومي في تونس طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من قمح الطحين اللين من مناشئ اختيارية.

وأوضحوا أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو غدا الخميس الموافق 17 أبريل نيسان.

والكمية مطلوب توريدها على ثلاث شحنات كمية كل منها 25 ألف طن.

وطلبت تونس تسليم الشحنات في الفترة من 20 مايو أيار إلى 30 يونيو حزيران بناء على المنشأ.

وتباطأ الطلب من المستوردين العالميين حتى الآن في أبريل نيسان ويأمل التجار في أن يؤدي انخفاض العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست في باريس إلى أدنى مستوى في عام تقريبا هذا الأسبوع إلى تحفيز الطلب.

وطرحت الجزائر أيضا مناقصة دولية لشراء قمح الطحين أمس الاثنين وموعد تقديم العروض اليوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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