الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تونس.. سجن أفراد طاقم سفينة غرقت جنوبا

27 - أبريل - 2022
A A A
طباعة المقال

قرر قاضي تونسي حبس أفراد الطاقم السبعة لسفينة تجارية غرقت قبالة سواحل مدينة قابس جنوب البلاد هذا الشهر، إذ تحقق السلطات في ما إذا كانت السفينة أغرقت عمدا، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وكان مسؤولون تونسيون ذكروا هذا الشهر أن سفينة متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا وتحمل ما يصل إلى ألف طن من النفط غرقت، وإن البحرية التونسية أنقذت أفراد طاقمها السبعة جميعهم.

لكنهم قالوا لاحقا إنه تبين أن حمولة السفينة لا تحتوي على أي وقود، وإنما كانت فارغة.

ومنذ الإعلان عن غرق السفينة، كثفت تونس جهودها لتجنب كارثة بيئية محتملة، لكن فريق غوص متخصص اكتشف أن الشحنة فارغة، مما أثار تساؤلات حول مغالطة من طاقم السفينة.

وبعد أيام من التحقيق مع طاقم السفينة قرر قاضي محكمة قابس حبس أفراد الطاقم.

وقال محمد الكراي، المتحدث باسم محكمة قابس لإذاعة موزاييك المحلية: “أصدر قاضي التحقيق بطاقة حبس بحق طاقم السفينة”.

ويتكون طاقم السفينة من أربعة أتراك واثنين من أذربيجان وواحد من جورجيا.

وكان الكراي قد قال في وقت سابق إنه يجري التحقيق لمعرفة إن كانت السفينة قد غرقت بشكل عادي أو تم إغراقها للحصول على تعويض من شركات التأمين، أو ما إذا كانت هناك شبهات بتهريب النفط.

وقال المصدر نفسه إن الطاقم قال إن وثيقة مسار السفينة ضاعت، وأضاف أن هناك تضاربا في المعلومات التي قدمها أفراده.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

علم تايوان
"مصدره خارجي".. هجوم إلكتروني يستهدف موقع الرئاسة في تايوان
مقاتلو كتيبة آزوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تصنف كتيبة آزوف الأوكرانية "منظمة إرهابية"
الين الياباني
الين الياباني يتجه لتحقيق أكبر سلسلة مكاسب في عامين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
محمد رمضان
بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان
حسن نصرالله
نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية