تويتر يضع علامة تحذير على تغريدة ترامب

وضعت شركة تويتر علامة تحذير على تغريدة الرئيس ترامب التي زعم فيها أنه بات محصنا ضد فيروس كورونا.

وقال ترمب في التغريدة “موافقة تامة وكاملة من أطباء البيت الأبيض أمس. تعني أنه لا يمكن أن ألتقط العدوى (لدى مناعة)، ولا يمكن أن أنقلها. معرفة ذلك أمر جميل للغاية”.

كما أرفقت تويتر مع العلامة المميزة للتغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤولية الشركة. وجاء فيها “هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر الخاصة بنشر معلومات مضللة، وربما ضارة عن مرض كوفيد-19”.

من جانبها، قالت متحدثة باسم تويتر لرويترز إن التغريدة تقدم “مزاعم صحية مضللة” عن كوفيد-19 وإن التجاوب معها سيكون “محدوداً للغاية”، كما هو الحال مع مثل هذه التغريدات.

هذا وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق، اليوم، إن الأطباء خلصوا إلى أنه لم يعد مصاباً بمرض كوفيد-19 ولا يشكل خطراً في نقل العدوى لآخرين، وذلك مع عودته للتجمعات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة لحملة الانتخابات الرئاسية.

والأسبوع الماضي، اتخذ موقعا فيسبوك وتويتر، ، إجراء ضد منشور للرئيس الأميركي، زعم فيه خطأ أن الإنفلونزا الموسمية أكثر فتكًا من الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19.