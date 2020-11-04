ثاني أكبر الولايات في عدد الأصوات..ترامب يفوز في ولاية تكساس

فاز مرشح الحزب الجمهوري الرئيس، دونالد ترامب، بولاية تكساس، التي تصوت عادة للجمهوريين، حسب ما أعلنت وكالة أسوشيتيد برس .

وبهذا الفوز ، ضمن الرئيس الجمهوري، 38 صوتا في الولاية الجنوبية، التي تعتبر ثاني أكبر الولايات في عدد الأصوات بالمجمع الانتخابي، بعد كاليفورنيا (55 صوتا)، بحسب أسوشيتد برس.

وفاز الرئيس الأميركي، أيضا، بولاية أوهايو الحاسمة (18 صوتا في المجمع الانتخابي)، إلى جانب ولايات أخرى كانت يتوقع فوزه فيها.

وإلى جانب تكساس وأوهايو، أضاف، ترامب، إلى رصيده، أيضا مونتانا (3) وأيوا (6)، ونبراسكا (5)، ونيو مكسيسكو (5) ولويزيانا (8) ووايومنغ (3)، ونورث داكوتا (3)، وساوث داكوتا (3)، وتينيسي (11)، وأوكلاهوما (7)، وميسيسيبي (6) وآلاباما (9)، وويست فيرجينيا (5) وكنتاكي (8)، وميزوري (6) وآيداهو (4)، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وكانت اخر استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت منافسة كبيرة بينه والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة، قبل موعد الانتخابات، الثلاثاء، لتجنب الوقوف في طوابير، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.