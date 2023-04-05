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ثاني أكبر بنك في روسيا يعلن خسارة 7.7 مليار دولار خلال 2022

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2023 12:14 مساءً
بنك "VTB"

بنك "VTB"

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أعلن بنك “VTB” وهو ثاني أكبر بنك في روسيا تكبده خسارة 7.7 مليار دولار في عام 2022 بسبب العقوبات.

هذا ويشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تسارعت الدول الغربية لفرض أشد العقوبات على موسكو، إلى أن تجاوزت روسيا إيران وكوريا الشمالية وأصبحت الدولة الأكثر معاقبة في العالم في غضون 10 أيام فقط من اندلاع المعارك.

وتفوقت روسيا بالعقوبات على إيران، التي تم فرض 3616 عقوبة ضدها على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

كما أصبحت روسيا أكثر بعقوباتها من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار وكوبا.

ورغم انقسام الآراء الغربية حول مدى تأثير العقوبات على روسيا وسط تشاؤم أوروبي من جدواها، فإن “أصدقاء كييف” لا يرون أفضل منها طريقة لوقف التمدد الروسي في أوكرانيا إلا عبر معاقبة موسكو وإغراق جارتها بالأسلحة.

    المصدر :
  • وكالات

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