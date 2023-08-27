الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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ثاني سفينة حبوب عالقة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني

منذ 4 دقائق
سفينة- أرشيفية

سفينة- أرشيفية

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قال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية، الأحد، إن ثاني سفينة من تلك العالقة في ميناء أوديسا بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود غادرت الميناء اليوم.

وأضاف أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن السفينة بريموس التي ترفع علم ليبيريا بدأت في الإبحار عبر ممر مؤقت فُتح للسفن المدنية.

وكانت السفينة وصلت إلى أوديسا في شباط/فبراير الماضي تحت اسم “بولار ستار”، وقد تم تغيير ملكيتها منذ ذلك الوقت، وتنتمي الآن إلى شركة شحن مقرها سنغافورة.

وتم التحايل على الحصار البحري الروسي، في آب/أغسطس الجاري، حيث غادرت سفينة الحاويات الألمانية “جوزيف شولت” ميناء أوديسا، ونجحت في استخدام الممر الملاحي المخصص للسفن التجارية عبر البحر الأسود والذي حددته أوكرانيا.

وفي 19 تموز/يوليو 2023 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعتبر أن جميع السفن التي تبحر في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ربما تحمل معدات عسكرية. جاء ذلك عقب رفض موسكو في 17 من الشهر نفسه تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي أعلنت لاحقًا أنها ستمددها “فور تنفيذ الجزء الروسي منها” والذي يشترط إيصال الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها الدول الأفريقية.

    المصدر :
  • رويترز

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