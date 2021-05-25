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ثلاث قاذفات روسية بعيدة المدى تصل قاعدة حميميم

25 - مايو - 2021
قوات روسية في قاعدة حميميم

قوات روسية في قاعدة حميميم - أرشيفية

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في خطوة هي الأولى من نوعها، وصلت ثلاث قاذفات روسية بعيدة المدى إلى قاعدة حميميم من طراز “تو – 22 إم 3″، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقال بيان للخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية: “هذه هي المرة الأولى التي تتمركز فيها طائرات من هذا النوع في مطار حميميم. ستكتسب أطقم القاذفات بعيدة المدى مهارات عملية في ممارسة مهام التدريب في مناطق جغرافية جديدة أثناء الرحلات الجوية في المجال الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية بعيدة المدى ستعود إلى قواعدها الدائمة في روسيا بعد استكمال المهمات التدريبية للإلمام بالمجال الجوي في منطقة البحر المتوسط”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة بناء المدرج الثاني في القاعدة الجوية مع الاستبدال الكامل للغطاء الخارجي، وتركيب معدات إضاءة واتصالات جديدة. وبفضل زيادة طول المدرج، تم توسيع قدرات المطار لاستقبال وخدمة الطائرات من مختلف الفئات.

وجرى التأكيد على أن جميع أنواع الطائرات الموجودة في سلاح الجو الروسي يمكن الآن أن تطير من قاعدة حميميم الجوية، بما في ذلك الطائرات الثقيلة، وذلك بحسب وكالة “نوفوستي”.

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