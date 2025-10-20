جامعة أمريكية تطرد أستاذة للقانون بسبب تعليق عن تشارلي كيرك

تجمع الناس خلال وقفة احتجاجية على مقتل الناشط والمعلق اليميني الأمريكي تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في حدث خارجي بجامعة يوتا فالي، في ماديسون سكوير بارك بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 12 سبتمبر 2025. رويترز

أقالت جامعة أركنسو بمدينة ليتل روك الأمريكية أستاذة قانون بسبب تعليقات أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي حول مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في العاشر من سبتمبر أيلول.

والأستاذة الجامعية فيليسيا برانش هي أول أكاديمية في القانون يتم فصلها على ما يبدو بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيرك الذي أثار اغتياله في فعالية في جامعة يوتا فالي صدمة في البلاد وأشعل نقاشات حول العنف السياسي.

ووفقا للجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات، جرى فصل وتأديب أكثر من 50 أستاذا جامعيا بسبب تعليقات عن كيرك.

ولم يتسن الحصول على تعليق من برانش حتى الآن. وقال كولن كروفورد عميد كلية القانون بالجامعة لرويترز اليوم الاثنين إن برانش فُصلت “لسبب ما” لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وانضمت برانش إلى هيئة التدريس في الكلية في يوليو تموز وأدارت برنامجا يساعد فيه طلاب القانون دافعي الضرائب ذوي الدخول المنخفضة.

وتم إيقافها عن العمل في 16 سبتمبر أيلول بينما كانت الجامعة تجري تحقيقا في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.