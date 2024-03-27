جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!

لا يختلف اثنان بأن اسم يحيى السنوار بات يشكل حالة من الرعب والقلق داخل عقلية المجتمع الأمني والعسكري في إسرائيل، نظراً لكم المفاجآت التي أظهرها الرجل منذ أن كان في السجون الإسرائيلية وصولاً لإدارته لمعركة طوفان الأقصى والعمليات العسكرية التي تلتها.

وفي تطور لافت، كشف تحليل أجراه فريق من الباحثين بجامعة رايخمان الإسرائيلية عبر برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أن قرارات رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، كانت “عقلانية ومحسوبة”، وفقاً لما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقد تم إجراء الدراسة تحت قيادة مدير مختبر صنع القرار المحوسب في جامعة رايخمان والعميد السابق للجامعة، أليكس ماتز، وهو كاتب المقالة المنشورة، وقد تمت الدراسة عبر استخدام برنامج HUDDLEAI، الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي (AI) وطريقة فريدة لتحديد أنماط القرار.

في الدراسة، تم إجراء إعادة تقييم 14 قراراً من قرارات السنوار، من ضمنها قراراته بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2021 بعد عملية سيف القدس؛ وقرار الامتناع عن الانضمام إلى حركة الجهاد الإسلامي في عدة مواجهات سابقة؛ والقرار بشن هجوم مفاجئ واسع النطاق ضد الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ وقرار الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وجدت الدراسة أن عقلانية السنوار لا يمكن دحضها في 12 قراراً من أصل 14 تم فحصها، حيث يقوم السنوار بتقييم البدائل المختلفة بعقلانية مع أخذ هذه المعايير الأساسية بعين الاعتبار.

وفي تبرير هدف المقال، قال أليكس ماتز إنها جاءت بعد الجدل الواسع حول العقلانية الكامنة في قرارات يحيى السنوار، حيث يعتقد خبراء أن السنوار مريض نفسي غير عقلاني، بحسب المقال.