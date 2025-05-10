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جامعة كولومبيا توقف أكثر من 65 طالبا عن الدراسة

منذ 15 دقيقة
مظاهرة في أعقاب اعتقال محمود خليل في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. رويترز

مظاهرة في أعقاب اعتقال محمود خليل في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. رويترز

وول ستريت جورنال
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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن جامعة كولومبيا علّقت دراسة 65 طالبا من “مؤيدي الفلسطينيين” بعدما شاركوا في احتجاج داخل المكتبة الرئيسية في الجامعة يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالجامعة أن هؤلاء الطلبة لن يتمكنوا من خوض اختبارات نهاية العام الدراسي أو دخول الجامعة باستثناء الوصول إلى السكن الجامعي. أما طلبة السنة النهائية فلن يتمكنوا من المشاركة في حفل التخرج.

وحظرت جامعة كولومبيا أيضا دخول 33 شخصا آخرين، من بينهم طلبة من جامعات أخرى وخريجون من الجامعة شاركوا في الاحتجاج الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تزامنا مع تفاوض جامعة كولومبيا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التمويل الفدرالي للجامعة ومدى استقلاليتها.

وتضغط إدارة ترامب على الجامعة وعلى غيرها من المؤسسات التعليمية في البلاد، بعد الحراك الطلابي الواسع الذي شهدته العام الماضي رفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وللمطالبة بمقاطعة إسرائيل.

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