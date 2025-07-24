الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جامعة كولومبيا ستدفع أكثر من 200 مليون دولار لتسوية تحقيقات ترامب

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2025 8:31 صباحًا
أعضاء هيئة التدريس والموظفون في جامعة كولومبيا يحتجون على سياسات الجامعة في حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 6 يونيو 2025. رويترز

أعضاء هيئة التدريس والموظفون في جامعة كولومبيا يحتجون على سياسات الجامعة في حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 6 يونيو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت جامعة كولومبيا أمس الأربعاء إنها ستدفع أكثر من 200 مليون دولار للحكومة الأمريكية كتسوية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء التحقيقات الاتحادية واستعادة معظم تمويلها الاتحادي المعلق.

واستهدف ترامب عددا من الجامعات منذ عودته إلى منصبه في يناير كانون الثاني بسبب الحركة الاحتجاجية الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم الجامعات العام الماضي. ورحب بالاتفاق بين إدارته وجامعة كولومبيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من أمس.

وفي مارس آذار الماضي، قالت إدارة ترامب إنها تعاقب جامعة كولومبيا بسبب طريقة تعاملها مع احتجاجات العام الماضي عبر إلغاء 400 مليون دولار من تمويلها الاتحادي.

وقالت الإدارة إن إجراءات جامعة كولومبيا للتصدي لما يُعتقد أنها تصرفات معادية للسامية ومضايقات تعرض لها اليهود والإسرائيليون داخل الحرم لم تكن كافية.

وقالت الجامعة في بيان “بموجب اتفاق اليوم، ستتم استعادة الغالبية العظمى من المنح الاتحادية التي انقطعت أو تم تعليقها في مارس 2025 – وستتمكن كولومبيا من الحصول على مليارات الدولارات من المنح الحالية والمستقبلية”.

وفي الأسبوع الماضي، تبنت جامعة كولومبيا تعريفا مثيرا للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية.

وقالت الجامعة أيضا إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة “جامعة كولومبيا أبارتهايد دايفست” المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت الجماعة المؤيدة للفلسطينيين أمس الأربعاء “تخيلوا أن تبيعوا طلابكم فقط لكي تدفعوا لترامب 221 مليون دولار وتواصلوا تمويل الإبادة الجماعية في غزة”، واصفة التسوية بأنها رشوة.

وجاء إعلان أمس بعد يوم واحد من فرض الجامعة إجراءات تأديبية على عشرات الطلاب الذين اعتصموا في جزء من المكتبة الرئيسية للجامعة.

وبحسب شروط الاتفاق، فإن جامعة كولومبيا مطالبة “بإجراء مراجعة شاملة لعملياتها وسياساتها لقبول الطلاب الأجانب”.

وينص الاتفاق على أن تعين كولومبيا مسؤولا إضافيا للنظر في مزاعم معاداة السامية واقتراح التوصيات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
محكمة استئناف أمريكية تمنع أمرا لترامب يحد من منح الجنسية بالولادة
اليورو
اليورو والين ينتعشان بفضل تقدم مفاوضات التجارة
أضرار لحقت بالمنازل التي دمرت خلال عملية عسكرية إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة، 23 يوليو 2025. رويترز
غزة تحت القصف
حماس تسلم ردها على مقترح الهدنة في غزة للوسطاء... هل هناك انفراجة قريبة؟

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟