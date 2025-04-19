الأحد 21 شوال 1446 ﻫ - 20 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جامعة هارفارد: إدارة ترامب زادت من مطالبها الصعبة

منذ 4 دقائق
جامعة هارفارد

جامعة هارفارد

A A A
طباعة المقال

قالت جامعة هارفارد الأمريكية اليوم السبت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب زادت من مطالبها الصعبة، على الرغم من نشر تقرير أفاد بإرسال مسؤولين حكوميين رسالة تُفصل هذه المطالب دون إذن.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن رسالة من محامين حكوميين تلقتها هارفارد في 11 أبريل نيسان أُرسلت قبل أن يتمكن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الموافقة عليها أو إعطاء الضوء الأخضر لنشرها.

وبعد ثلاثة أيام من وصول الرسالة، رفضت هارفارد العديد من المطالب التي قالت إنها تُمثل تنازلا من الجامعة للحكومة عن حقوق التوظيف وقبول الطلبة وإصدار التوجيهات.

وجمدت إدارة ترامب في وقت لاحق تمويلا بقيمة 2.3 مليار دولار لهارفارد وهددت بسحب إعفاء الجامعة من الضرائب وصلاحياتها المتعلقة بتسجيل الطلبة الأجانب. كما طلبت الإدارة معلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.

ويشن ترامب منذ تنصيبه في يناير كانون الثاني حملة على أبرز الجامعات الأمريكية قائلا إنها أساءت التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي وسمحت لمعاداة السامية بالتفاقم داخل الجامعات.

ويقول المحتجون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة يُخلط خطأ بمعاداة السامية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طفل يجلس وسط الأنقاض بينما يتفقد فلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة. رويترز
غزة تحت القصف
الوضع ينهار في غزة.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر الإنساني
أطفال جرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
غزة تحت القصف
أطفال غزة يواجهون الموت.. اليونيسف تطالب بوقف إطلاق النار فورًا
ماريا زاخاروفا
زاخاروفا تلمح إلى النازية رداً على مستشار ألمانيا: أي عصر تريدون تكراره؟

الأكثر قراءة

الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس. رويترز
أورتاغوس ردًا على جنبلاط: "المخدرات مضرة يا وليد"!