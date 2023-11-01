الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
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الأمم المتحدة تندد بـ"فظاعة" القصف الإسرائيلي على جباليا

منذ 43 دقيقة
آثار القصف على مخيم جباليا في غزة

آثار القصف على مخيم جباليا في غزة (رويترز)

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نددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات الشهداء من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان “هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد”، موضحا “يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك” لوضع حد لهذه الحرب.

كانت وزارة الداخلية في غزة قد قالت في وقت سابق إن العدد الأوليّ لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، أمس، يقدَّر بنحو 400 شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

أدت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، على مخيم جباليا إلى تسوية مبان سكنية بالأرض، بينما تركت حفرا في الأرض.

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