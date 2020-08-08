جثامين 3 مصريين سقطوا في انفجار بيروت تصل القاهرة

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وصلت جثامين ثلاثة ضحايا مصريين سقطوا خلال انفجار مرفأ بيروت ، اليوم السبت ، إلى العاصمة المصرية القاهرة ، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية .

واستقبل مصريون جثامين الضحايا الثلاثة الذين سقطوا في لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت بعد وصولها، على متن طائرة إلى مطار القاهرة الدولي.

وشهد محيط قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي وصول عدد من أهالي وأسر الضحايا لتسلم الجثامين تمهيدًا لدفنها، وحملت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران رقم 714، جثامين المواطنين: إبراهيم أبو قصبة، وعلي شحاتة، ورشدي الجمل، وهم جميعًا من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

ونتج عن انفجار مرفأ بيروت 154 وفاة، وأكثر من 5 آلاف جريح، وتشريد ما يقارب الـ300 ألف أسرة بعد أن أصبحت بلا مأوى.

وفي إطار التحقيقات الجارية للكشف عن أسباب الانفجار، أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، توقيف المدير العام لإدارة الجمارك الحالي، بدري الضاهر، والسابق شفيق مرعي وإبقائهما على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.

كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ووضعهم جميعا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت إلى 19 شخصا.