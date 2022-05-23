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جرائم الحرب.. أوكرانيا تحكم بالسجن مدى الحياة على جندي روسي

23 - مايو - 2022
آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 2:06 مساءً
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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فيما تحتدم المعارك العسكرية في اقليم دونباس شرقي أوكرانيا وتُطوى صفحة مصنع آزوفستال في ماريوبول، تستمر أوكرانيا والدول الغربية في اتهام القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

في السياق، أصدرت محكمة أوكرانية اليوم الاثنين حكمًا بالسجن مدى الحياة على جندي روسي، لإدانته بقتل مدني أعزل في أول محاكمة على جرائم حرب وقعت خلال الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير شباط.

وأقر “فاديم شيشيمارين”، وهو قائد دبابة يبلغ من العمر 21 عاما، بالذنب في قتل “أولكسندر شيليبوف” (62 عاما) في قرية تشوباخيفكا بشمال شرق أوكرانيا ،في 28 فبراير شباط بعدما تلقى أمرًا بإطلاق النار عليه.

وقال القاضي “سيرهي أجافونوف” إن شيشيمارين نفّذ “أمرًا إجراميًا” صدر عن جندي أعلى منه رتبة، وأطلق عدة أعيرة نارية من سلاح آلي على رأس الضحية.

وتابع المتهم مجريات القضية صامتًا من داخل قفص زجاجي في قاعة المحكمة، ولم تبدُ عليه أي مشاعر لدى النطق بالحكم.

وللقضية أهمية رمزية كبيرة في أوكرانيا التي اتهمت روسيا بارتكاب أعمال وحشية بحق المدنيين خلال الغزو ،وقالت إنها رصدت أكثر من عشرة آلاف جريمة حرب محتملة.

هذا وتواصل روسيا نفيها استهداف المدنيين أو الضلوع في جرائم حرب.

ولم يصدر عن الكرملين تعليق على الحكم حتى الآن، لكنّه قال سابقا إن ليس لديه معلومات عن المحاكمة وإن عدم وجود بعثة دبلوماسية في أوكرانيا يحد من قدرته على تقديم المساعدة.

    المصدر :
  • رويترز

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