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جرحى جراء دوي انفجار في بغداد

1 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 12:29 صباحًا
بغداد - أرشيفية

بغداد - أرشيفية

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أصيب أكثر من 15 شخصاً اليوم الأربعاء جراء دوي انفجار بسوق مكتظة في بغداد.

وانفجرت عبوة ناسفة وضعت تحت كشك في سوق مريدي بمدينة الصدر، وهي من ضواحي شرق العاصمة بغداد. وقال الجيش في بيان إن المصابين جروحهم طفيفة، وإن معظمهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن داعش أعلن مسؤوليته في السابق عن هجمات مماثلة في نفس المنطقة.

وأطلقت قوات الأمن تحقيقا لتحديد الجناة، بحسب البيان.

وهذه هي ثاني مرة هذا العام يستهدف فيها انفجار سوقا في الحي المكتظ. ففي أبريل قتل أربعة اشخاص على الأقل في تفجير سيارة ملغومة بمدينة الصدر. ووقع الانفجار بسبب عبوة ناسفة ألصقت بسيارة منتظرة في السوق.

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