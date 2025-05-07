"جريمة حرب".. حماس تدعو المجتمع الدولي للتحرك بعد قصف مدرسة نازحين بغزة

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، 6 مايو/أيار 2025. رويترز

شددت حركة “حماس”، على أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة “يعكس وحشية الاحتلال ونزعته الإجرامية المستمرة”، ودعت إلى “ملاحقة قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب”.

وقالت الحركة في بيان نشرته على “تلغرام” إن “القصف الذي طال المدرسة تسبب في استشهاد 18 شخصًا وإصابة العشرات، معظمهم من النساء والأطفال”.

وأشارت إلى أن “عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، في مشهد دموي صادم يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة في القطاع”.

وشددت حماس على “أن استهداف المدنيين العزّل في أماكن اللجوء والإيواء، وضمن ظروف إنسانية شديدة القسوة، يكشف إصرار الاحتلال على ارتكاب مجازر جماعية في سياق حرب إبادة ممنهجة تهدف إلى تهجير سكان غزة وكسر إرادتهم”.

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، “بالخروج عن صمتهم، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف المجازر، ووقف الحرب”.

كما دعت لفتح المعابر لإدخال الدواء والغذاء، وإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، تؤوي مئات النازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال.

وقال خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة للأناضول، إن “الوضع في المستشفى كارثي جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم البريج”.

وأشار الدقران إلى أن “معظم المصابين في القصف حالتهم حرجة، ولا تزال جثث ضحايا تحت الأنقاض”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.