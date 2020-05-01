جريمة مروعة تهز المجتمع العراقي: قتل ابنته بقنبلة يدوية وأقدم على الانتحار

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، خبر “قتل رجل لابنته بقنبلة يدوية”، وإصابة زوجها بجروح، قبل أن يقدم على الانتحار، في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وتداولت عدة صفحات إلكترونية معلومات، لم يتسن التأكد من صحتها، عن الحادث الذي قالت إن “أسبابه غير معروفة بعد”.

كما نقل موقع “ناس نيوز” الإخباري المحلي عن مصادره تأكيد الحادث، مضيفا أن “شخصاً هاجم منزل ابنته بقنبلة يدوية في منطقة بنصلاوة (وسط أربيل) دون معرفة الأسباب أو الدوافع”.

وتشير المنظمات الأممية العاملة في العراق إلى أنه خلال أسبوع واحد أيضا أحصيت تقارير عدة “منها اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جراء العنف الأسري، وقيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة”.

ومنذ بداية الحجر المنزلي، ازدادت نسبة العنف المنزلي في العراق بنسبة 30 في المئة، وحتى 50 في المئة في بعض الأماكن، بحسب ما يؤكد لوكالة فرانس برس مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية.

وازداد أخيراً تسجيل حالات العنف الأسري، فيما حذرت أطراف دولية من تداعيات ازدياد هذه الحالات بالتزامن مع فرض إجراءات حظر التجول المرتبط بالسعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة “الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي” ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

وفي إشارة إلى نداءاته المتكررة لوقف إطلاق النار في النزاعات حول العالم، للتركيز على النضال المشترك ضد فيروس كورونا، قال إن “العنف لا يقتصر على ساحة المعركة، فبالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إن أكثر مكان يخيم فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ: منزلهن”.

وقال إن الجمع بين الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كـوفيد-19، وكذلك القيود المفروضة على الحركة، أدت كلها إلى زيادة كبيرة في عدد النساء والفتيات اللواتي يواجهن الإساءة، في جميع البلدان تقريبا، مشيرا إلى أن الإحصاءات أظهرت، حتى قبل الانتشار العالمي للفيروس التاجي المستجد، أن ثلث النساء حول العالم تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن.