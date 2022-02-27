جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث أزمة أوكرانيا

قالت مصادر دبلوماسية الأحد، إن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الإثنين للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وقال دبلوماسي لوكالة “فرانس برس”، رافضا كشف هويته، إن الاجتماع سيعقد في الساعة 15,00 (20,00 ت غ).

وأوضح أن مسؤولين في دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيشاركون في الاجتماع.

يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع، ووصل القتال إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بوتين: “الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية فحسب بل أدلى مسؤولون بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتصريحات عدوانية ضد بلادنا”.

وأمر بوتين، القيادة العسكرية بـ”وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي”.

وعلى وقع الحرب في أوكرانيا، يتزايد التوتر بين الغرب وروسيا، إذ تفرض دول كبرى عقوبات اقتصادية قاسية على السلطات والمسؤولين الروس، ودشنت عملية إغلاق لمجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية.

وفي خضم هذا التوتر، تعرض عدة دول مثل بيلاروسيا، استضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أمل نزع فتيل التوتر، والتوصل لحل دبلوماسي.