جماعة "بوكو حرام" تسيطر على عدة بلدات في نيجيريا

سيطرت جماعة بوكو حرام المتشددة على عدة بلدات في ولاية النيجر الواقعة شمال وسط نيجيريا.

وقال سليمان تشوكوبا رئيس الحكومة المحلية في منطقة شيرورو بولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا والمتاخمة للعاصمة أبوجا، وكذلك محمد ساني إدريس رئيس لجنة الإعلام بالولاية إن مقاتلي بوكو حرام سيطروا على عدة بلدات في الولاية وقدموا أموالا للقرويين وقاموا بدمجهم في صفوفهم لقتال الحكومة.

وذكر تشوكوبا أن مقاتلي بوكو حرام موجودون الآن فيما لا يقل عن ثماني بلدات من إجمالي 25، “حكومة شيرورو المحلية لديها عدد لا يحصى من مقاتلي بوكو حرام”.

وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن القتال المستعر بين الحكومة النيجيرية ومقاتلي بوكو حرام قد أسفر عن سقوط ما يقرب من 350 ألف قتيل وتشريد الملايين.

وتتركز عادة بوكو حرام في شمال شرق أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وقد يشير وجودها في ولاية النيجر الواقعة على حدود إقليم العاصمة الاتحادية إلى انتشار مثير للقلق في وقت يعلن فيه الجيش نجاح جهوده للتصدي للتمرد.

وبدأت بوكو حرام تمردا منذ عام 2009 وانضم إليها في الآونة الأخيرة فرعها التابع لتنظيم “داعش” في غرب أفريقيا. وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن القتال أسفر عن سقوط ما يقرب من 350 ألف قتيل وتشريد الملايين.