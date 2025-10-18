جمهورية صرب البوسنة تعين رئيساً مؤقتاً وتؤكد رحيل دوديك عن منصبه

عين برلمان جمهورية صرب البوسنة، اليوم السبت، آنا تريسيتش بابيتش رئيسة مؤقتة، معترفا رسميا للمرة الأولى بتنحي الرئيس السابق ميلوراد دوديك بعد صدور أمر قضائي بمنعه من ممارسة العمل السياسي.

ومن المقرر أن تشغل تريسيتش بابيتش، الحليفة المقربة لدوديك، هذا المنصب لمدة شهر لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة في جمهورية صرب البوسنة في 23 نوفمبر تشرين الثاني.

وألغى البرلمان أيضا مجموعة قوانين انفصالية صدرت العام الماضي بعد توجيه الاتهام إلى دوديك بتحدي قرارات المبعوث الدولي والمحكمة الدستورية.

ورفض دوديك، وهو قومي مساند لروسيا ويطالب بانفصال جمهورية صرب البوسنة وانضمامها إلى صربيا، التنحي عن منصبه وواصل أداء مهامه وإجراء الزيارات الخارجية بصفته رئيسا. وهو يستأنف حكم منعه من ممارسة العمل السياسي أمام المحكمة الدستورية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة إنها رفعت العقوبات عن أربعة من حلفاء دوديك، وهي خطوة رحب بها دوديك الذي سعى مرارا لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عليه عقوبات بسبب إعاقة تنفيذ بنود معاهدة دايتون للسلام التي أفضت إلى إنهاء حرب البوسنة في تسعينيات القرن الماضي، بينما تقول عدد من الدول الأوروبية إن سياساته الانفصالية تعرض السلام والاستقرار في البوسنة للخطر.