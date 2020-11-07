جمهوريّو أمريكا يسعون لجمع 60 مليون دولار لتمويل طعون ترامب الانتخابية

بعد أن تقدم مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ، يسعى الحزب الجمهوري إلى جمع 60 مليون دولار على الأقل، لتمويل الطعون القانونية التي رفعها الرئيس دونالد ترامب بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حسب ما أفادت وكالة رويترز، الجمعة.

ورفعت حملة ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات 3 نوفمبر، في عدة ولايات حيث وسع المنافس الديمقراطي جو بايدن تقدمه واقترب من الفوز بالبيت الأبيض.

وحتى الآن لبايدن 264 صوتا، مقابل 214 صوتا لترامب، حسب أسوشتيد برس. علما بأن عدد الأصوات المطلوب للفوز هو 270 صوتا.

وقال متبرع جمهوري تلقى طلبات من الحملة ومن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري “إنهم يريدون 60 مليون دولار”.

وقال مصدران آخران للوكالة، إن الحملة تسعى لجمع ما يصل إلى 100 مليون دولار، في إشارة إلى حجم الصراع القانوني الذي تتوقع الحملة خوضه.

ولا يزال ملايين الأميركيين يترقبون إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت، الثلاثاء.

وجاهدت حملة ترامب للإبقاء على فرص ترامب في الفوز، فطالبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن ورفعت دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا لوقف فرز الأصوات، فيما وصفت غوسلين بنسون سكرتيرة ولاية ميشيغان الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب على الولاية بأنها “تافهة”.

ورفعت الحملة كذلك دعوى في جورجيا للمطالبة بأن تفصل مقاطعة تشاثام التي تضم مدينة سافانا، الأصوات التي وصلت متأخرة لضمان عدم فرزها.

وطلبت الحملة كذلك من المحكمة العليا السماح لترامب بالانضمام إلى دعوى رفعها جمهوريون في بنسلفانيا بشأن ما إذا كان يحق للولاية قبول الأصوات التي تأخر وصولها.

ولا يزال بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا ونيفادا وأريزونا، والعكس في نورث كارولينا وألاسكا، حسب آسوشيتد برس.