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جميع الكرادلة المكلفين بانتخاب البابا الجديد يصلون إلى روما

منذ ساعتين
الفاتيكان

الفاتيكان

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قال الفاتيكان، اليوم الاثنين “إن جميع الكرادلة البالغ عددهم 133 المتوقع مشاركتهم في الاجتماع السري لانتخاب بابا جديد وصلوا إلى روما”.

يبدأ الاجتماع السري في كنيسة سيستين بعد ظهر يوم الأربعاء ويحق لجميع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما المشاركة في اختيار خليفة للبابا فرانسيس الذي توفي الشهر الماضي.

ويبحث بعض الكرادلة عن بابا جديد يواصل مساعي البابا فرنسيس لجعل الكنيسة أكثر شفافية وحفاوة، بينما يسعى آخرون إلى العودة إلى الجذور الأكثر تقليدية التي تركز على تعاليم العقيدة.

وتجرى اجتماعات الكرادلة على مدار بضعة أيام يقومون خلالها بالتصويت مرات عدة إلى أن يفوز أحد المتنافسين بأغلبية 75 بالمئة اللازمة ليصبح البابا.

ويجتمع الكرادلة الكاثوليك في العالم يوميا تقريبا منذ اليوم التالي لوفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل نيسان لمناقشة وضع الكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار، مع تزايد أعداد رجال الدين المشاركين تدريجيا.

وقال الفاتيكان إن 180 كاردينالا، من بينهم 132 ناخبا، شاركوا في اجتماع صباح اليوم الاثنين. والكاردينال رقم 133 ممن لهم حق التصويت موجود أيضا في روما، لكنه لم يشارك في المناقشات.

وقال الفاتيكان إن اثنين من الكرادلة، أحدهما من إسبانيا والآخر من كينيا، لن يشاركا في الاجتماع لأسباب صحية.

ومن المقرر أن يعقد الكرادلة جلسة ثانية من المناقشات بعد ظهر اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تكون الجولة الأخيرة غدا الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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