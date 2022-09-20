جنرال أمريكي يكشف "مفاجأة" عن عدد المقاتلات الروسية المدمرة في أوكرانيا

كشف قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، الجنرال جيمس هيكر، يوم الاثنين 19-9-2022، عن أن “الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت حوالي 55 طائرة مقاتلة روسية منذ بداية الحرب”.

وأضاف الجنرال الأمريكي أن “روسيا لم تتمكن أبدا من فرض تفوق جوي على أوكرانيا”.

وذكر هيكر، في مؤتمر الطيران والفضاء والفضاء الإلكتروني في واشنطن، أن “روسيا كانت على دراية جيدة بالدفاعات الجوية الأوكرانية لكن الضربات الروسية الأولية في أواخر فبراير/ شباط فشلت في تدمير تلك الدفاعات”.

وتابع: “نتيجة لذلك، بعد 6 أشهر من الحرب، نادرا ما تحلق الطائرات الروسية في عمق أوكرانيا، وبدلاً من ذلك تطلق صواريخ بعيدة المدى”.

وقال الجنرال الأمريكي: “عندما حاول الروس الدخول تم إسقاط طائراتهم، فقد تم إسقاط ما يقرب من 55 مقاتلة روسية بواسطة نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لأوكرانيا”.

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية قالت، الاثنين، إن روسيا فقدت 55 طائرة مقاتلة منذ بدء الحرب، من بينها 4 طائرات “من المرجح بشدة” أنها فقدت في الأيام العشرة الماضية.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تلفزيوني في ساعة متأخرة من مساء (الاثنين 19-9-2022) “من الواضح أن المحتلين في حالة ذعر” مضيفا أنه يركز الآن على “السرعة التي تتحرك بها قواتنا، وسرعة استعادة الحياة الطبيعية” في المناطق المحررة.

كما لمح الزعيم الأوكراني إلى أنه سيستغل خطابا بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء لدعوة الدول إلى تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده.

وقال زيلينسكي “نبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية احتياجات أوكرانيا على جميع المستويات- الدفاعية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية”.